Un joven cordobés que estaba construyendo su vivienda en barrio Vicor de la ciudad de Córdoba sufrió en los últimos días el cuarto robo en esa obra. Tras este nuevo caso de inseguridad, decidió frenar el trabajo porque asegura que no tiene sentido.

“Entré con un albañil para que viera si puedo seguir construyendo y me di con que se habían llevado un paquete de fierros y los sanitarios”, contó Agustín. Claramente ofuscado por la situación que viven en el lugar, el joven señaló: “Lo que más indigna es el lavado de manos del Gobierno de Córdoba: nos dieron los terrenos a pagar y estamos donados, te roban como quieren”.

En tal sentido, agregó que los delincuentes “entran como si fuese el patio de su casa y se llevan lo que quieren”. “Lo que más molesta es que no se puede construir tranquilo y que obviamente la plata se desvaloriza todo el tiempo”, indicó en diálogo con Noticiero Doce.

“Se llegó gente del Ministerio de Seguridad y me dijeron mucho palabrerío, muchas promesas, pero al fin y al cabo no hicieron nada”, denunció el muchacho. En esa misma línea, acusó que “la Policía no pasa nunca: vos te cansás de llamar y no te dan pelota”.

“Cerré el boquete que me habían hecho, pero tengo la obra frenada porque no tengo ganas de seguir. Voy a meter la arena y la piedra porque si sigue donado esto, en algún momento me la van a chorear”, sostuvo sobre lo que hará en la casa. Y agregó que si el barrio no se pone más lindo y el Gobierno sigue sin dar respuestas, no se va a ir a vivir a ese lugar.