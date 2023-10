Denunciaron abuso contra una niña en las instalaciones de Instituto y el club emitió un comunicado

Una mujer denunció que su hija de 5 años fue abusada durante una clase de deportes. Los hechos se habrían perpetrado en las instalaciones de La Agustina, predio ubicado en barrio Jorge Newbery y que pertenece a Instituto. Ante esto, el club emitió un comunicado.

La Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual de Segundo Turno derivó a un juez penal juvenil la investigación por el presunto caso de abuso ocurrido en los baños del predio deportivo. La denuncia fue presentada en el Unidad Judicial del Polo de la Mujer, el pasado lunes 18 de septiembre.

QUÉ DICE LA DENUNCIA SOBRE EL PRESUNTO ABUSO EN UN PREDIO DE INSTITUTO

La mamá de la pequeña detalló a Perfil Córdoba que a la niña acusó que, al momento de ir al baño, un chico la seguía y se metía con ella. Detalló que esta persona la miraba mientras orinaba y que, en una oportunidad, le dijo que “era hermosa y que siempre la miraba jugar porque jugaba bien”.

Esa secuencia habría ocurrido, al menos, dos veces durante agosto. La mujer señaló que, la segunda vez, su hija recordó que este chico le pidió las llaves del baño al profesor cuando ella estaba allí. Acusó que el acusado la encerró y ella se orinó encima.

Luego de esto, la nena detalló que, en el predio, “no hay puerta y que por eso ya no quería ir al baño porque no quería que nadie la siga”. Durante el testimonio con el medio antes mencionado, la denunciante criticó a la entidad y manifestó que le dijeron que sería mejor que no se “agrande este tema” y reclamó que desvincularon a su hija de la categoría.

Predio de Instituto en barrio Jorge Newbery. Foto: web

EL COMUNICADO DE INSTITUTO ANTE LA DENUNCIA DE ABUSO

“El día miércoles 13 de septiembre de 2023, la madre de una jugadora se puso en contacto con miembros de la Subcomisión de Género de IACC, solicitando una reunión urgente para abordar un incidente que involucraba a su hija. Se la convocó ese mismo día a las 18:30 hs en la sede del club para ser escuchada”, comienza explicando el comunicado del club Instituto.

La entidad señaló que, esa oportunidad, permitió que la mujer contara los hechos que habría sufrido su hija y posteriormente, ambas partes firmaron un acta. “Luego, la madre procedió a presentar una denuncia contra el club ante la Unidad Judicial. El gerente y el abogado del club, al enterarse de la situación, respondieron a los requerimientos solicitados respetando los plazos establecidos y poniéndose a disposición de la justicia”, sumaron.

En tanto, Instituto manifestó su acompañamiento con el caso aunque no se refirió puntualmente a las acusaciones de la mujer. “Queremos brindar tranquilidad a toda la comunidad, estamos comprometidos en apoyar la investigación y asegurar un ambiente seguro en nuestro club”, cerraron.