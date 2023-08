Denunciaron a un profesor por abuso sexual en un colegio de Córdoba: “Lo que la nena cuenta es de terror”

La localidad de Sauce Arriba, ubicada al oeste de Córdoba, no sale de la conmoción tras una denuncia de abuso sexual en un colegio de la región. Este lunes, familias de las víctimas se protestaron frente a la escuela donde habrían ocurrido los delitos. El acusado es un profesor del instituto.

Según relataron las madres, los episodios de abusos habrían ocurrido hace varias semanas, y este lunes, se conocieron tres denuncias contra el docente de teatro de la escuela Ricardo Levegne, de la mencionada localidad.

Ante esto, padres de los alumnos se manifestaron frente a la institución para exigir una respuesta de los directivos e inspectores.

El relato de una mamá tras denunciar a un profesor por abusos sexual

Según relató Belén, una de las mamás de las víctimas, tres niñas, de tercer y cuarto grado, habrían sido abusadas por el profesor de teatro. “Mi hija me dijo que había sido tocada por el docente”, expresó a Radio Verdad. Señaló también que las víctimas tardaron mucho tiempo en poder contar lo que les pasaba.

El pasado viernes, las autoridades de la institución decidieron apartar al profesor de su cargo. Sin embargo, las familias de los alumnos reclaman que los directivos del colegio no se solidarizaron con los padres cuando se conocieron los casos y dejaron pasar los días sin realizar ninguna reunión para informar sobre las medidas que iba a tomar el colegio.

“No vamos a permitir que esto se siga tapando, que las autoridades nos den una respuesta”, manifestó una de las mamás presentes en el reclamo. Al respecto, Belén sumó: “A mi no me devuelven la tranquilidad de mi hija y no fue el primer caso, es el tercero. Mi hija fue la tercera”.

TRES DENUNCIAS DE ABUSO SEXUAL EN UN COLEGIO DE CÓRDOBA

Belén notó que algo andaba mal cuando su hija no quería ir al colegio: la pequeña lloraba cuando ingresaba y salía de la institución, y comenzó a notar que se hacía pis en la cama por las noches. Esos fueron los signos que le permitieron notar el abuso sexual.

“Nos arruinó la vida. Lo que la nena cuenta es de terror, es desesperante. Esto hace mucho que viene pasando y nadie se dio cuenta”, reclamó la mujer.

En paralelo, otra madre relató que el profesor habría metido la mano por debajo de la pollera de su hija y la habría manoseado. Ante esto, la mujer manifestó que la niña está asustada, tiene pesadillas de noche y también se hace pis en la cama. “Mi hija quedó totalmente destrozada”, concluyó.

Las familias de los niños que acuden al colegio aseguran que habría más víctimas de abuso sexual por parte del mismo profesor y temen que pueda haber otro docente en las mismas condiciones.

QUÉ DIJERON DESDE EL COLEGIO

Tras la manifestación de las padres afuera del colegio, los directivos invitaron a los padres a dialogar de una manera privada. “Yo hubiera querido tener esa charla privada el día que me entregaron a mi hija en un estado de crisis sin saber lo que le pasaba, allí hubiera estado el director para hablar”, manifestó Belén frente a las autoridades.

Por su parte, el director salió a hablar con los padres y los medios locales presentes, y justificó: “Inmediatamente, dimos aviso a la primera familia e hicieron la denuncia. Jamás nos imaginamos algo así, es un dolor inmenso para todos, para todo el personal”.

Los directivos confirmaron que “el viernes pasado tras una reunión interna, el profesor fue apartado del cargo mientras la Justicia investiga y nosotros hacemos una investigación interna. De hecho, hay un montón de informes que la escuela tuvo que elevar y ya están en la justicia”.