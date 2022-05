Con la claridad y tranquilidad que lo define fuera de la cancha, Martín Demichelis reconoció este martes que Talleres sí lo llamó para ser su entrenador. En una de sus primeras apariciones públicas tras estar en carpeta de varios clubes argentinos durante el último verano, el exfutbolista contó por qué no llegó al club de barrio Jardín Espinosa.

“Voy a explicarlo y me atrevo a hacerlo ahora porque sé que Andrés (Fassi) no se va a enojar y porque ya tienen un buen entrenador”, comenzó señalando el actual director técnico de divisiones formativas del Bayern Munich. En diálogo con Espn F90, indicó: “Cuando me llamó Andrés en diciembre para hacerme cargo de Talleres, yo le expliqué que no le decía que no a él o a Talleres, le decía que no al tiempo”.

“En ese momento, me quedaban seis meses de la licencia profesional que es la licencia europea y es muy difícil de hacerla: llevo cinco años detrás de ella”, contó Demichelis. Y agregó: “Era en vano dejar el tiempo invertido por adelantarme seis meses y es por eso que puse el freno de paciencia una vez más”.

El halago de Demichelis a Talleres

Más adelante, el exdefensor central reconoció que “hubiese sido un placer dirigir a Talleres porque soy cordobés y creo que tiene una grandísima estructura y un presidente muy inteligente”. Ante la consulta de los periodistas, el subcampeón del mundo en 2014 aseguró que la institución cordobesa es la única que se contactó con él de forma “directa y concreta”.