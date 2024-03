Debut en Talleres, para reemplazar nada menos que a Guido Herrera: el balance de Lautaro Morales

La goleada 3-0 le permitió a Talleres acceder a la siguiente fase de la Copa Argentina. Pero no le resultó tan sencillo como refleja el resultado, porque Agropecuario lo complico en la segunda etapa. Allí emergió la imagen de Lautaro Morales, el arquero que hizo su presentación en un puesto pesado, por el capitán Guido Herrera.

“Estaba esperando este momento. Espero que vengan muchos partidos más”, se entusiasmó Morales. E indicó: “Uno siempre trabaja para mantener el arco en cero. Sabíamos que ellos son un equipo duro, que tiran muchos centros y que iban a hacer todo para convertir”.

Y remarcó: “Clasificamos porque supimos mantener el resultado, estuvimos tranquilos, no nos desesperamos. Y luego lo pudimos liquidar”. Llevaba casi ocho meses sin ser titular, y respondió con solvencia.

REEMPLAZAR A GUIDO HERRERA EN TALLERES

En la goleada sobre Atlético Tucumán, Guido Herrera fue homenajeado por convertirse en el arquero con más presencias en el historial de Talleres. El técnico Walter Ribonetto anticipó de todos modos que haría rotación en Copa Argentina y produciría el debut de Morales.

“Estábamos hablando con Tino esta cuestión. Me había dicho y me dio la confianza para poder hacer mi debut en la Copa Argentina”, explicó el arquero, quien en Lanús competía por el puesto con otro ex Belgrano, el Loco Lucas Acosta.

Lautaro Morales, arquero que se sumará a Lanús proveniente de Talleres. (Prensa Lanús)

“Hay que ir paso a paso, ahora tenemos que pensar en el domingo porque tenemos que llevarnos los tres puntos a Córdoba. Estaba esperando este momento. Traje a mi familia de Córdoba para que vengan a ver el partido”, completó Morales.