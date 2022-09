De rodillas en la arena, Guadalupe Ortiz cautivó a sus seguidores de Instagram en un paraíso caribeño

En los últimos días, la modelo cordobesa Guadalupe Ortiz estuvo vacacionando por la paradisíaca isla caribeña de Curaçao y publicó algunas fotos que revolucionaron Instagram. Cada vez que la influencer sube contenido, su Instagram explota de Me Gusta.

Con un bikini celeste y de rodillas en la arena, Guada posó en el paradisíaco destino y provocó incontables suspiros. Rápidamente, la publicación sumó miles de comentarios admirando su sensualidad y frescura.

Guadalupe Ortíz y su conjunto celeste. Foto: guadaortizl

En sintonía, compartió un video subiendo a una embarcación en medio de las aguas celestes casi transparentes del Caribe. ”Where is the love?” (¿Dónde está el amor?) fue el tema elegido por la influencer cordobesa para acompañar sus momentos en este paraíso caribeño.

Quién es Guadalupe Ortiz, la modelo cordobesa que triunfa en México

La cordobesa Guadalupe Ortiz es una modelo e influencer que vive hace varios años en México y se define como “traveler” y “fashion designer”. Sus posteos se centran en los destinos que visita y las fotos en bikini son una constante en su perfil de Instagram.

Guadalupe Ortiz Foto: Instagram @guadaortizl

Actualmente, la joven cuenta con casi 800 publicaciones, cerca de 70 mil seguidores y acumula cientos de miles de “Me Gusta” en cada foto que comparte.