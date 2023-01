De La Agustina al Monumental: quién es el delantero promesa de Instituto, Luca Klimowicz

Luca Klimowicz fue uno de los tres juveniles que participaron en la pretemporada de Instituto en Río Segundo, pensando en el regreso a Primera. En diálogo con Vía Córdoba, contó su camino para estar cerca de pisar la gloria en Alta Córdoba.

“De chico, tuve tres operaciones en la rodilla y me jugaron en contra”, reveló el joven de 18 años que viajó a Buenos Aires para el tratamiento de su última lesión. Como todo deportista que se lesiona se cuestionó seguir adelante. “Mirá si no voy a poder o no me van a querer por esa rodilla”, expresó.

Uno de los juveniles que llamó la atención de los dirigentes de Alta Córdoba. Foto: @LeandroBGómez

“Cualquiera se plantea dejar y algunos lo hacen, pero seguí adelante gracias a mi familia”, contó agradecido el sobrino de Diego Klimowicz. Por eso, su cabeza hizo un cambio que, según él le permitió ser lo que es ahora: ”En la cuarentena me centré y enfoqué de lleno en el entrenamiento”.

Qué sentiste con la convocatoria a primera

El atleta recordó cómo y cuándo recibió el aviso de la convocatoria para Río Segundo. “Fue algo hermoso. Encima, no estaba en mi casa ni con mi familia”, dijo entre risas. Resulta que, estaba almorzando con su mejor amigo del club al momento del llamado de Federico Bessone.

Klimowicz participó en la pretemporada de Instituto en El Norte, en Río Segundo. Foto: @LeandroBGómez

El manager albirrojo llamó a Klimowicz para darle la noticia que disparó “todas las cosas que hice para llegar hasta acá”. Luego, avisó y festejó este gran paso con su circulo cercano.

“Al principio me autopresionaba por posibles escenarios, pero se cortó cuando entre en contacto con la pelota”, contó el delantero sobre su primer día en El Norte junto al plantel de primera. En paralelo, destacó el apoyo y tranquilidad de sus amigos.

El plantel de Instituto sigue de pretemporada en Río Segundo. Ahora, a jugar. (Prensa IACC).

Además, agradeció en reiteradas oportunidades el buen recibimiento del equipo y el trato del psicólogo. Además, destacó que Adrián Martínez apoyó “mucho” a los tres jóvenes hasta el último día.

Cómo es Lucas Bovaglio

Lucas Bovaglio logró en un año lo que varios intentaron a lo largo de 16 temporadas: volver a Primera. El oriundo de Rafaela se ganó el respeto de Alta Córdoba y Klimowicz lo reconoció. “Supo reaccionar a escenarios a lo largo del torneo y demostró que sabe del deporte”.

Instituto ascendió a la Liga Profesional y su DT Bovaglio recibió un gran reconocimiento de los hinchas. (Facundo Luque / La Voz) Foto: Facundo Luque

En el plano personal, el chico describió al rafaelino como alguien “respetuoso, ordenado y trabajador”. El último día, Bovaglio se reunió con los tres juveniles, les agradeció y felicitó. “Ser los de siempre y no perder la humildad”, mandó.

Qué expectativas tenés para esta temporada

En otro plano de la entrevista, el protagonista fue consultado por sus expectativas para el año 2023. “Creo que las que tiene cualquiera: debutar en primera”, respondió Klimowicz. Sin embargo, una de sus prioridades es que al grupo le vaya bien en Reserva. “Es una buena oportunidad para mostrarnos y eso nos puede ayudar a dar el salto”, analizó.

Los referentes de Luca Klimowicz en el fútbol

“Mi tío (Diego) fue un delantero increíble porque pelota que tocaba, metía”, dijo el joven al ser consultado por sus referentes en el club. Al mismo tiempo, resaltó a Daniel “Miliki” Jiménez porque lo ve todos los días y siempre le enseña algo nuevo.

Diego Klimowicz./ Foto: Martín Baez

En la actualidad, el pibe destacó al delantero noruego del Manchester City, Erling Haaland. “Está donde tiene que estar y patea a donde tiene que patear”, expresó.

Cómo juega Luca Klimowicz

“Soy un ´9´ al le gusta jugar con la pelota, pero tengo en la cabeza entrar y hacer el gol”, puntualizó el joven sobre su estilo de juego. Se comparó con sus referentes albirrojos y analizó: “No soy tanque como ellos dos, pero me gusta aguantar, tirar muchas diagonales y salir para construir juego”.

Por otro lado, sus compañeros Nicolás Dubersarsky y Jeremias Lazaro lo describieron de la siguiente manera: “Un goleador nato que tiene giro, regate y salida muy rápida. Un animal”. Sin embargo, destacaron que también puede desenvolverse de gran manera por las bandas.

Qué significa el apellido Klimowicz

“Al principio, no me gustaba que me digan sos el hijo de… ahijado de…”, recordó el integrante de la familia Klimowicz. Pero con el paso de los años le dejo de molestar y se centró en pensar “quiero ser Luca Klimowicz”.

El joven de 18 años sabe jugar en todo el frente de ataque. Foto: @LeandroBGómez

“Me gusta que vean que no estoy ahí por el apellido, sino por merecimiento y esfuerzo”, expresó el joven de 18 años. Por último, aseveró que ya no es una carga, sino un aprendizaje constante que lo beneficia en su juego.