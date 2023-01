Instituto apuesta a las inferiores: seis juveniles firmaron su primer contrato profesional

Agustín Massaccesi: defensor central que nació el 17 de septiembre de 2002 en Córdoba y entró al club hace 13 años, en 2010. “En Instituto me siento como en casa, muy bien. Me abrieron las puertas desde un principio, siempre me apoyaron, tanto futbolística como personalmente, lo que me permitió crecer muchísimo. Mis objetivos son poder afianzarme aún más, sumar minutos y aportar siempre positivo al club.”