De día iglesia, de noche boliche: la denuncia de un cordobés por los ruidos molestos de sus vecinos

Desde hace 11 años, Eduardo Nicolsi reclama por los ruidos molestos de una iglesia de barrio Maipú que -de noche- se convertiría en boliche. El hombre asegura que ya presentó 1.239 reclamos y 112 denuncias penales ante la Justicia y la Municipalidad de Córdoba contra el templo.

Según denunció en El Show del Lagarto, se trata de una iglesia mormona que de día funciona como tal y de noche se convierte en un boliche bailable. Nicolsi precisó que ya ganó dos juicios contra la institución religiosa pero que los ruidos molestos continúan.

“Los martes y los jueves hacen fiestas bailables, a las que asisten menores y mayores y toman alcohol. Se supone que esta es una iglesia y lo que debe reinar es la paz y la tranquilidad. Teóricamente están orando a un dios, pero están haciendo cosas que no son lógicas”, contó.

El hombre aclaró que no tiene nada en contra de la religión ni del templo, pero asegura que no puede descansar en su propia casa. “Tuve que mudarme al comedor porque en mi dormitorio es imposible”, contó.

El templo está en barrio Maipú. Un vecino presentó reclamos y denuncias sin respuesta. (Captura TV)

Denuncia amenazas y amedrentamiento

El vecino de barrio Maipú aseguró que desde la iglesia lo “mandaron a apretar varias veces” y relató que los vecinos tienen miedo de denunciar. “Estoy con miedo, me hicieron de todo. Me mandan gente a apretar. El “obispo” anterior me disparó con un arma. Cuando fui a hacer la denuncia a la comisaría ya me estaban haciendo una denuncia a mi”, dijo.

El hombre contó también que se acercó muchas veces a hablar con las autoridades de la iglesia para aclarar las cosas. “Me dijeron que solamente le oran a Jesucristo... ¿bailando la mona Jiménez? Es una broma”, reclamó.

La respuesta de la Iglesia

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días respondió a los reclamos. En diálogo con El Doce, Jorge Detlefsen, director de Comunicaciones y Asuntos Públicos de la comunidad mormona en Córdoba, aseguró que nunca fueron intimados por la Municipalidad ni por la Justicia.

El templo fue acusado de ruidos molestos por un vecino del barrio. Foto: El Doce

Admitió que es cierto que en el lugar se realizaron bailes y detalló que son encuentros chicos, que duran hasta la medianoche y que se organizaron únicamente los días viernes. Explicó que el último se hizo en marzo y que se celebran en un salón paralelo al templo.

“No es cierto que adoremos a Jesucristo al ritmo de la Mona, pero tampoco es ilícito bailar. Si hacemos estos encuentros es porque preferimos que nuestros jóvenes se diviertan en un entorno seguro”, sentenció.