Cuándo retoma los entrenamientos Talleres y qué lugar eligieron para la pretemporada

El desencanto en Talleres por el título que no fue va quedando atrás, porque Andrés Fassi y Alexander Medina ya se enfocan en el 2025, que será igual de exigente, incluso en competencias internacionales por jugar nuevamente fase de grupos de Copa Libertadores.

La agenda Albiazul es con Copa de la Liga Profesional (la primera de las dos en el año, con inicio el 23 o 24 de enero); seguirá con Copa Libertadores (la fase de grupos se sorteará en marzo y comienza en abril) y Copa Argentina (los 32avos de final inician en abril).

Talleres enfrento a Newell´s por la última fecha del campeonato de LFP en el estadio Kempes.

El cuarto torneo será la Supercopa internacional 2023, que podría jugarse en febrero, y puede haber un quinto si Vélez le gana el Trofeo de Campeones a Estudiantes de La Plata, en partido que se jugará este sábado en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Talleres enfrentaría al equipo de Liniers por ser el segundo en la tabla anual.

LO BASE DEL CACIQUE MEDINA PARA TALLERES

“Ahora que tenemos un período importante, vamos a estar pendientes de armar un plantel competitivo. La base la tenemos. Hablar de cantidad de refuerzos no me resulta fácil, ya habrá tiempo para analizar eso. Vamos a tener que reforzarnos, encontrar equilibrio y competitividad interna. Este plantel salió segundo en la anual y nos trajo acá, tan mal no lo hizo”, avaló Alexander Medina.

El entrenador se irá a Uruguay para pasar las fiestas de fin de año y volverá para el inicio de los trabajos del plantel desde el 3 de enero del año que viene.

¿Cuál es la base? Guido Herrera; Gastón Benavídez, Juan Carlos Portillo, Juan Rodríguez, Miguel Navarro; Matías Galarza, Matías Galarza Fonda, Rubén Botta, Ulises Ortegoza y Sebastián Palacios.

El festejo de Rubén Botta para el 1-1 de Talleres ante Unión. (Prensa Talleres)

Por Herrera y Benavídez, hay un compromiso de la directiva Albiazul de dejarlos ir si hay una oferta a la altura. En el caso de Botta tiene que arreglar la actualización de su contrato y maneja una oferta de un club de Brasil.

Es probable que no sigan Marcos Portillo, Ramiro Ruíz Rodríguez, Lucas Suárez, Kevin Mantilla, Alejandro Martínez, Alex Vigo, Blas Riveros y Valentín Depietri.

LA PRETEMPORADA DE TALLERES Y LOS REFUERZOS

La pretemporada será a nivel local y eventualmente pueda realizar amistosos en Buenos Aires o Santa Fe. También hay una chance de jugar en Uruguay. No se repetirá el acto fallido del viaje a Rusia a mitad de 2024.

Llegarían dos laterales, un zaguero (nunca se reemplazó a Matías Catalán, quien sufrió rotura de ligamentos cruzados), dos extremos, un sustituto para Botta y un delanetero de área. Cristian Tarragona, con prioridad sobre Federico Girotti.

Nahuel Bustos, nuevo jugador de San Lorenzo. (Prensa San Lorenzo).

Pueden regresar Augusto Schott, de destacada actuación el domingo jugando para Newell’s, David Zalazar (también termina su contrato en Gimnasia LP) y Nahuel Bustos (tiene repesca y no continuaría en San Lorenzo).