Criticó a una firma láctea de Córdoba y la empresa decidió responderle de una inesperada manera

Un inesperado cruce se dio en la red social X (exTwitter) entre una empresa láctea de Córdoba y una usuaria que los criticó. La situación despertó reacciones y comentarios de distinto tenor, y la conversación desembocó en una invitación especial.

La cuenta @Miss_Pitu posteó su disgusto porque una cadena de supermercados de Buenos Aires sólo tenía una sola marca de manteca. “Solo una, tamaño grande y chico, pero no la conoce ni tu hermana, Tonadita”, expresó. Y pidió: “Si alguien la probó, que me avise, porque yo no me animo”.

El primer posteo. Foto: Giannoni, Walter

De inmediato la cuenta, que es de acceso restringido, comenzó a recibir cientos de posteos remarcando que Tonadita es una marca realmente muy conocida en el interior del país, destacada inclusive por numerosos premios en la categoría. Inclusive se destacó que se trata de la mantequería más grande de América del Sur.

LA INESPERADA RESPUESTA DE LA TONADITA

El volumen de la conversación fue tal que llegó a la fábrica, la cual decidió responder. “Lamentamos los malos comentarios. Como no conocías Tonadita, decidimos hacerte un regalo para que pruebes nuestros productos! Además, invitarte a conocer nuestra planta en Villa María!”, posteó la empresa.

La respuesta de la Tonadita con una especial invitación. Foto: Captura de pantalla

La decisión de la fábrica irritó a muchos de quienes habían avalado su calidad y trascendencia en el mundo de los alimentos. Hubo quienes señalaron la “injusticia” de que Tonadita le envíe productos a alguien que la descalificó en lugar de hacerlo con sus fieles seguidores.