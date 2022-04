Un bebé de tan solo cinco meses se encuentra internado en terapia intensivo en el Hospital de Niños de Córdoba tras ser picado por un alacrán. El pequeño vive en camino a Chacra de la Merced, donde aseguran que proliferan esos arácnidos venenosos.

“Esto ocurrió el miércoles a la mañana, cuando mi bebé se levantó llorando y tenía hinchada la mano”, comenzó contando la joven madre del nene. “No me di cuenta que había sido un alacrán pero lo llevé a la sala cuna, de donde me llaman una hora más tarde diciéndome que mi bebé no paraba de llorar”, agregó.

Según el relato de la mujer, fue su hermana quien le dijo que había sido picado por un alacrán y no por un mosquito, como ella creía. “Lo traje al Hospital de Niños, donde le pusieron el antídoto y me dijeron que había sido un escorpión. Además, me informaron que le tenían que poner oxígeno porque tenía taquicardia y que si seguía así por mucho tiempo, su corazoncito no iba a aguantar”, explicó.

En cuanto al estado actual de la criatura, su madre reveló que “todavía está en terapia”. Al ser consultada sobre los síntomas del pequeño, narró que “vomitó una sola vez” y que después “levantó fiebre”.

Aseguran que hay muchos alacranes en la zona de Chacra de la Merced

Sobre las condiciones en la que viven en la zona de camino a Chacra de la Merced, la madre del bebé aseguró que las calles tienen una canaleta llena de agua en la que viene mosquitos y alacranes. “En mi casa hemos encontrado más de 30 alacranes en una noche. Pedimos ayuda al CPC de Pueyrredón y a la Municipalidad pero no nos dan respuesta”, enfatizó