Gonzalo tiene 17 años y el sábado fue una de sus peores noches. Según denunció, guardias de seguridad de un boliche muy conocido de Córdoba, lo golpearon con tal violencia que casi le fisuran la mandíbula. El hecho fue denunciado a la Policía y ahora, buscan testigos de la golpiza.

Todo pasó el sábado 12, en un boliche de la zona del Chateau, donde Gonzalo había ido con sus amigos. Cuenta que en un momento de la noche, fue sacado del lugar por la guardia y al querer re-ingresar, los patovicas comenzaron a golpearlo. “Estaba borracho y no recuerdo por qué me sacaron. Pero por el dolor que sentía con la golpiza, me hizo reaccionar y darme cuenta lo que pasaba”, relata Gonzalo a Vía Córdoba.

“Recuerdo que me pegaban, cada vez más fuerte, y yo sólo trataba de taparme la cara. Gracias a un chico que les dijo que frenaran, me soltaron. Pero trataba de pararme y no podía, porque era impresionante como me golpeaban”, recuerda el adolescente.

Asegura que, tras contar lo que le pasó en las redes, logró encontrar al joven que frenó a los guardias y le contó lo que vio. “Me dijo que me pegaban con piedras en la mandíbula. Eran varios y no sólo uno. Pero eran guardias los que me pegaban”, detalló.

“Como madre, nunca me imaginé que mi hijo volvería así”

Mariana es mamá de Gonzalo, y recuerda con bronca y angustia la noche del sábado. “A las dos de la mañana me llama mi hijo pidiendo que lo vaya a buscar. Le pregunto dónde estaba y me dice que estaba solo, que no encontraba a sus amigos, y que le habían pegado. Ahí entré en desesperación”.

Fue al día siguiente, que sus padres notaron los golpes. “Se levantó con toda la cara hinchada, tenía chichones en la cabeza; y ahí fuimos al médico”, cuenta su mamá. Asegura que tras la revisión, debieron inyectarlo por la inflamación de los golpes, y realizarle una placa, que dio buen resultado.

“El domingo se pone en contacto con el chico que lo ayudó, que le cuenta que lo golpeaba más de un guardia, que le pegaban con piedras, y eso me puse como loca. Así que fuimos a hacer la denuncia policial”, cuenta Mariana.

“Con el paso de las horas, empezamos a notarle más golpes, moretones en la cadera, en la espalda. Al día de hoy, Gonzalo no puede abrir la boca para comer. Como madre, nunca me imaginé que volvería así, y menos que entraría a un boliche para mayores. La seguridad de un boliche debe cuidar a quienes están y no hacer lo que le hicieron”, concluye la mamá.

Un adolescente contó que fue brutalmente golpeado por los guardias de un boliche de la ciudad. Foto: Gentileza

La respuesta del boliche y la denuncia en la Justicia

Gonzalo cuenta que logró conseguir el número de teléfono de uno de los socios del lugar, y lo llamó para contarle lo que le había pasado: “Lo llamé, le conté y me dijo que fuera el próximo sábado a hablar con él y los demás socios. Sólo eso me respondieron”.

A raíz del hecho, la familia denunció lo ocurrido y el caso quedó a cargo de la Unidad Judicial 22, de la ciudad de Córdoba. Ahora, piden por testigos que hayan visto la golpiza.