Distintas organizaciones sociales y piqueteras de la provincia de Córdoba han comprometido su participación en un programa nacional para controlar los precios de las mercaderías, en las góndolas de súper e hipermercados, desde este viernes.

Se trata del Movimiento Evita, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa, entre las principales agrupaciones que aportarán unos 10.000 voluntarios que recorrerán las superficies comerciales, revisando los precios de los productos, anticiparon desde estos movimientos piqueteros a La Voz.

Su misión será la de controlar y “denunciar” a aquellos negocios donde no se cumplan acuerdos de precios máximos que ha propuesto el Gobierno Central.

Sobre el tema, Víctor Palpacelli, presidente de la Cámara de Supermercados y Autoservicios de Córdoba se ha mostrado sorprendido y ha dicho que “no tenemos información oficial sobre que estas organizaciones controlarán los precios. Sólo escuchamos trascendidos”.

“Como Cámara no tenemos una comunicación del Gobierno. Igual, no sé qué van a controlar, porque las listas de precios máximos ya no existen. Por la alta inflación, los proveedores aumentaron los precios en los últimos meses”, expresó.