Córdoba: le robaron la bomba de insulina y ruega que se la devuelvan por su salud

Iara Barroso tiene 20 años, vive en Córdoba y es insulinodependiente. Durante un concierto en Plaza de la Música, delincuentes le robaron su bomba de insulina que debe llevar las 24 horas. La joven ruega que se la devuelvan.

La joven relató cómo fue el hecho de inseguridad a El Doce y dijo: “Siento que me pegan un tirón en la panza y cuando me di cuenta me sacaron todo y nadie vio nada”. Recordó que buscó por todos lados, pero no la encontró.

Aseguró que sólo puede estar hasta dos horas sin el dispositivo, y en el recital, estuvo 12; lo que significó un gran riesgo a su salud.

La joven cree que los ladrones confundieron el aparato de siete mil dólares con un celular. Ella ya hizo la denuncia correspondiente en la Comisaría 3 de Córdoba. “Para mí, es el control y la estabilidad de mi salud. Es peligroso que yo este sin eso”, expresó la joven.

Iara Barroso pidió que quien tenga información sobre la bomba de insulina se comunique al 3584 126025.