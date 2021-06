Un cordobés asegura que sufrió una importante secuela que se atribuye a la aplicación de la vacuna Astrazeneca contra el coronavirus, ya que tuvo una reducción de su pene, que podría haberse provocado por una trombosis.

El protagonista, que mantiene su anonimato, contó que “no tengo nada contra la vacuna pero sí estoy con este problema”, dijo en declaraciones a radio Suquía, el miércoles.

Seguidamente, refirió que “en la noche me dio fiebre. Posterior a la vacunación me indicaron que podría ocurrir por lo que tomé un paracetamol. Ya en la madrugada del domingo noté que mi miembro ya no tenía el tamaño real como asimismo había reducido mi apetito sexual. Hasta la fecha sigo con la misma situación”, contó.

Consultado por este asunto, Manuel López Seoane, Médico Cirujano Especialista en Urología comentó “he escuchado casos de algunas trombosis que provocan erecciones prolongada e involuntarias. Una trombosis que disminuyó el retorno venoso, y hace que el pene se llene de sangre, haya un retorno del mismo. Hay varios casos descriptos de ese tipo con respecto a las vacunas”, explicó.