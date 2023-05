Córdoba: fue atacado por un grupo a la salida de un baile y una chica le salvó la vida tras hacerle RCP

Un sujeto fue agredido por una patota a la salida de un baile de cuarteto en la ciudad de Córdoba. La víctima quedó tendida en el piso, inconsciente, y una chica que se encontraba en el lugar decidió realizarle maniobras de RCP, y finalmente fue trasladado a un hospital.

Ocurrió en la madrugada de este domingo, cuando un hombre salía del show de Damián Córdoba en el Estadio del Centro y de repente se desató una pelea callejera que terminó con un joven tirado en la calle. Una mujer vio la situación y de inmediato comenzó a practicarle maniobras de reanimación ya que el chico estaba inconsciente en el piso.

QUÉ DIJO LA JOVEN QUE LE SALVÓ LA VIDA

En diálogo con Cadena 3, Trinidad, quien lo salvó, relató: “Muy feo lo del sábado, veo que estaban todos amontonados pero nadie hacía nada, veo y estaba la gente asustada, y había uno en el piso y le estaban pegando, no se podía defender. Me acordé de Fernando, salí corriendo, me quedé al lado. Empecé a hacerle RCP. Empiezo a pedir hielo, un chico se sacó la remera, otro una campera y le pusieron en la cabeza”.

La joven expresó que ella no es personal de la salud, pero sabía sobre la práctica de primeros auxilios ya que en la secundaria le habían dado clases instructivas.

Finalmente, la víctima recuperó la conciencia y fue trasladada por sus amigos a un hospital cercano de la zona. Hasta el momento, no hay información sobre los culpables de la golpiza.