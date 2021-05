Educación . Vuelven las clases presenciales en los niveles inicial, primario y especial en todo el territorio provincial como estaba establecido hasta el 21 de mayo. El en el nivel secundario las clases presenciales volverán en las localidades que no superan las 30 mil habitantes. En aquellas localidades donde se superan los 30 mil las clases continuarán en formato virtual.

Actividades deportivas: quedarán habilitadas, pero no las de carácter competitivo.