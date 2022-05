Lionel todavía no sabe cómo fue que delincuentes le vaciaron su home banking. El joven altagraciense aseguró que entraron a su cuenta bancaria y transfirieron 40 mil pesos a un tercero. Su caso se suma a las tantas denuncias en la provincia por estafas en línea.

“Me acaban de vaciar mi homebanking y me sacaron 40 mil pesos”, expuso el joven en sus redes sociales. Según explicó a Vía Córdoba, recibió un mensaje con órdenes de extracción que le alertaron que algo pasaba. “Ahí nomás entré al Bancon y se me cerraba la sesión porque me salía que estaba abierto en otro lado”, detalla.

La rapidez de los ladrones les permitió extraer 28 mil pesos de una de las cuentas y 15 mil de la otra; pese a que Lionel cambiaba las contraseñas de ingreso en ese mismo momento.

De esta manera, los ladrones lograron infringir la seguridad y robarle el dinero. “Nunca recibí nada, ni perdí el teléfono, fue de la nada. Lo último que hice fue mandar el CBU para hacer de jefe de radio para el censo”, contó extrañado a este medio.

La situación ya fue informada a Bancor, donde pertenecía su cuenta, y en las próximas horas, se radicará la denuncia en la Fiscalía de turno de Alta Gracia. “Espero que me puedan restituir la plata”, cerró el joven.