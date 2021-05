Un comerciante ha hecho pública la denuncia de que agentes de la Policía de Córdoba se presentaron a las puertas de su domicilio particular, para “leerle” los alcances del DNU con las nuevas restricciones en la jornada de ayer, día en que se realizaban manifestaciones de protesta contra la nueva cuarentena.

Muy sorprendidos de recibir esta visita policial, Cristian y Abigail, quienes manejan un local de ropa deportiva en el Centro cordobés, dijeron que “esto fue una amenaza”, en alusión a que el sector comercial es uno de los más afectados por las restricciones y por ende ha expresado su rechazo.

Según contó, los policías llegaron a su domicilio particular de barrio Parque Horizonte, en el sudoeste de la ciudad, en lo que él no dudo en definir como “una amenaza, un amedrentamiento de la Policía. Nos quisieron presionar, no sé con qué sentido porque no hemos cometido ningún ilícito”, en diálogo con Telenoche Doce.

Seguidamente, relató que “tenemos un local comercial y el DNU nos permite hacer ventas por take away o delivery. Estábamos aquí. No sé a qué se debe la presión de la Policía”, continuó tras contar que pertenece a la Red de Comerciantes Unidos que se formó “por la desesperación de no fundirse, para salvar la fuente de trabajo”.

“Se trató de una persecución. Es inentendible que en Argentina pedís por trabajar y sea un delito”, sentenció Cristian.