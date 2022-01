Aunque ya ocurrió en otras ocasiones, un increíble hecho se produjo en Córdoba y dejó al desnudo la situación de algunas calles en la ciudad. Un hombre circulaba de noche a bordo de su camioneta y cayó en un bache “gigante” que había sido tapado con ramas.

El hecho se produjo en la intersección de Valparaíso y 29 de Mayo, en horas de la noche del lunes. Guillermo Fuentes circulaba por esa zona de la capital cuando de repente se hundió.

“De inmediato se me hundió la camioneta y quedé enterrado en el pozo con toda la mercadería que venía de comprar para mi verdulería”, contó a Cadena 3.

Guillermo Fuentes. Se le hundió la rueda de la camioneta en un pozo de 1 metro de profundidad en Valparaíso y 29 de mayo casi circunvalación. Foto: Ramiro Pereyra

El hombre aseguró que pasaron unas 15 horas hasta que recibió ayuda. Como no tiene seguro llamó a la Policía y a Defensa Civil para que lo rescataran.

“Comenzó a llover y el pozo se llenaba de agua, me metí en la camioneta porque estaba empapado pero nadie me daba una mano. Vino la Policía y Defensa Civil y unos me tomaron los datos y los otros colocaron las vallas pero nadie me ayudó a sacar la chata”, se quejó.

“La indignación mía es con la Municipalidad que te exige tanto. El ITV, que te falta esta lamparita, pero el pozo que me comí casi me mato. Vendo pan casero para mantener la camioneta, para que culpa de la Municipalidad tengo que estar llamando para que me auxilien. Que no lo tengo que pagar yo, lo tiene que pagar ellos”, concluyó el hombre.