Córdoba: aparecieron ultrajes antisemitas en la escuela Ricardo Rojas

Los patios externos y las canchas techadas del Ipem 35 Ricardo Rojas, de barrio Altos de Villa Cabrera de Córdoba fueron vandalizados el fin de semana pasado con la pintura de cruces esvásticas, el nombre del candidato a presidente por los libertarios Javier Milei, otros grafitis y frases en las paredes. También rompieron los vidrios de algunas ventanas.

En los muros se ven dibujos de testículos con la palabra “sida”, “URSS”; la frase “Nunca olvides quién eres, eres tonto…”, los símbolos nazis con insultos y “Milei 2023″. En otra de las paredes se lee “acoso escolar”.

Aparecieron pintadas antisemitas en el IPEM 35 Ricardo Rojas. (Captura de pantalla) Foto: LVI

Tres días después, la página web del colegio fue hackeada. En la portada se cambió el nombre del colegio Ricardo Rojas por el de “Ricardo Milo”, se agregó en el lado derecho una bandera del nacionalsocialismo y se colocaron fotografías de campos de concentración.

LA DENUNCIA Y CÓMO INVESTIGAN EL HECHO

La escuela había sido pintada hace poco. Los alumnos de sexto año, incluso, habían colaborado con la pintura de la cancha techada, la que más escrituras tiene. “Toda la escuela se siente ultrajada, ha sido una falta de respeto a toda la comunidad”, aseguró Nevor Pajón, el director del Ipem a La Voz.

Explicó que se realizó la denuncia el mismo lunes en la unidad judicial 18 y se entregaron dos frascos de aerosoles rojos encontrados en uno de los corredores del edificio para que se analicen las huellas dactilares.

“El lunes a la mañana temprano nos encontramos con las pintadas y las roturas de vidrios que sufrió la escuela. Tuvo que haber sucedido entre el sábado al mediodía y el domingo”, explicó Pajón.

LA SOSPECHA DE QUE PARTICIPARON ESTUDIANTES EN LAS PINTADAS

Se sospecha que pueden haber sido dos o tres personas por la cantidad de pinturas y la altura de algunas de ellas que requeriría que una se subiera encima de otra. No se descarta la participación de algunos alumnos ya que el lunes a las 5 de la tarde aparecieron dos frascos de aerosol usados en uno de los corredores, que no estaban a la mañana cuando se hizo el relevamiento y se tomaron fotos de los daños.

También se denunció el hackeo de la cuenta. “Por el momento no podemos modificar ni cambiar nada ni pintar las paredes porque tenemos que esperar a que la Fiscalía nos autorice”, señaló el director del establecimiento.

Y no ocultó su indignación por el dibujo de las cruces esvásticas. “El que las pintó no tiene conciencia de lo que es, de lo que fue y de lo que significa escribirlo. No voy a decir que (es una persona que) está desquiciada pero por ahí debe andar. Si es un chico joven, ¿dónde lo adoctrinaron? Nos preocupa el estado mental del que hace eso”.

En relación a los escritos “Milei 2023″ estimó que pueden tener simpatía por el candidato, ya que está escrito en muchas paredes.