Córdoba: alumnos del IPET 92 denuncian robos constantes y piden más seguridad

Los estudiantes del IPET 92 Antonio Berni de Córdoba marcharon para exigir más seguridad en la zona. Aseguran que están cansados de los robos armados, la inseguridad y falta de respuesta del Ministerio de Educación que hace oídos sordos a los pedidos de adicionales.

El centro educativo está ubicado en Villa Quisquizacate y asistentes relataron numerosos actos de violencia. “Esperaba el colectivo para volver a casa, un ladrón en una moto me puso una punta en la panza y me dio dos opciones: o me das el teléfono, o te apuñalo acá”, relató un joven.

Los ladrones en moto están protagonizando hechos de inseguridad en Córdoba. Foto: Policía

“Tenía la bicicleta estacionada en un lugar, supuestamente seguro, me fui 10 minutos y cuando volví, ya no estaba”, contó otro en diálogo con Noticiero Doce. Los reclamos son varios y el Centro de Estudiantes se organizó para pedir móviles a la Policía barrial.

Sin embargo, esto no fue suficiente ya que se dictan clases “desde las 7.30 hasta las 22.30” y no dan abasto. “Reclamamos al Ministerio porque desde hace meses enviamos cartas pidiendo adicionales y no respondieron ninguna. Necesitamos a alguien que proteja a los chicos”, reclamó el vicepresidente del centro de estudiantes.