La apertura de la temporada de turismo en el país sonará como una campana de largada para Martín Massitti, un fotógrafo cordobés, que se puso el mameluco para meter mano en su auto y convertirlo en una suerte de casa rodante.

Con la máquina lista y a la espera de la largada, la hoja de ruta de Martín indica que todos los caminos conducen al Sur, donde presiente que pasará largas semanas, viajando y tomando imágenes de paisajes, que son el núcleo de su tarea como fotógrafo.

Martín Massitti convirtió su auto en un motorhome. "Faltan detalles, pero ya esta listo para salir para el sur en enero", advierte.

Tras haber tenido que cancelar un viaje a Europa, Martín se trazó un nuevo objetivo y para eso tenía que reformar su Citroen C3 y darle algunas “instalaciones” que le permitan descansar y ahorrar, claro.

“Comencé con mi abuelo en su taller a fabricar una estructura de caño y madera que me permitiera estar cómodo dentro del auto y dividir el espacio para poner todo tipo de insumos en el auto”, contó el joven de 26 años a Cadena 3.

El vehículo también será su lugar de trabajo: “sumamos también una mesita para poner mi compu y editar fotos, o comer”, detalló con la ansiedad de estar ya en la ruta.

Tras imaginarse cómo serán esos días por venir, el joven “baja a tierra” y no se olvida de la Pandemia, ya que no duda en que “es cuestión de tener las medidas de higienes necesarias para no contraer el virus”, advierte.