Finalmente se confirmó lo que se temía: el Sheraton Córdoba cerrará sus puertas. Así lo indicaron desde la empresa Quinto Centenario, encargada de operar el hotel en la capital.

“No hay posibilidades de que la empresa vuelva a abrir el hotel. Hemos iniciado conversaciones con la gente para llegar a los retiros voluntarios por la vía del acuerdo”, indicó a La Voz, Santiago Zarazaga, abogado de la firma.

Justamente en los últimos días le enviaron a varios de los 95 trabajadores directos –el plantel se completa con otros 45 indirectos que participaban en distintas actividades ligadas a congresos y eventos puntuales– una oferta de retiro voluntario.

Este martes se llevó a cabo una audiencia de la que participaron representantes de Quinto Centenario y la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra) y que estuvo presidida por el ministro de Trabajo de la Provincia, Omar Sereno.

Pero no todo es negativo, desde Uthgra no dan por cerrada la situación. “Hay una luz de esperanza, porque tanto los gobiernos de la Provincia como de la Nación están al tanto de la situación. Pero el contexto no ayuda” declaró Juan Rousselot, delegado interventor del gremio.

Paralelamente, el gremio hotelero también gestiona alguna ayuda a nivel crediticio o de exención de impuestos para que la empresa sostenga al hotel hasta que aparezca un potencial nuevo operador.

Sin embargo, no es un factor que Quinto Centenario esté considerando en este momento. “Con los poquitos huéspedes que pueden llegar a venir con esta pandemia aún con la temporada abierta, el hotel es inviable. Además, ¿quién va a invertir en hotelería en este momento?”, se preguntó Zarazaga.

El próximo lunes 30 habrá una nueva audiencia.