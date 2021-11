Ni las cuerdas de una guitarra ni las teclas del piano: con un vaso en la mano pintaron al gran Charly García, en un colorido mural con el que la ciudad de Colonia Caroya le rinde merecido homenaje a pocos días de su cumpleaños 70.

La iniciativa corrió por cuenta de la Municipalidad de Colonia Caroya, que así se sumó a los muchos homenajes que realizaron en el país, para el gran referente del rock argentino, que cumplió 70 años el pasado 23 de octubre.

Con una estética propia de la identidad gráfica del Say No More, los artistas convocados por el programa municipal Murales por nuestra identidad plasmaron este Charly con auriculares y vaso en mano, en el muro del local de Jesús María Carnes de la pintoresca avenida San Martín caroyense.