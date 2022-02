En medio de la preparación de las instituciones educativas para iniciar un nuevo ciclo lectivo, desde la Sociedad de Infectología de Córdoba se mostraron a favor del regreso de las clases presenciales. No obstante, remarcaron la importancia de seguir cuidándose frente al Covid-19 y continuar con el uso obligatorio de barbijo.

“Estoy a favor de la presencialidad, pero desde el punto de vista infectológico, no sacaría el barbijo”, indicó Graciela Sadino, titular de esa entidad. Y remarcó que si bien “la curva del virus parece descender”, eso no significa que “sea el fin de la pandemia”.

“Yo creo que está bueno ser optimista y tener en mente que va pasando la peor parte, pero no me relajaría”, remarcó la especialista en diálogo con Noticiero Doce. Más adelante, Sadino volvió a referirse a la aplicación correcta de las medidas preventivas frente al coronavirus: “Esto no se va a acabar de la noche a la mañana, entonces que el niño también aprenda a usar correctamente el barbijo puede hacer que no se contagie o lleve el virus a su familia”.