El próximo año, en el país se volverá a realizar el operativo del Censo Nacional 2022, luego de su postergación en 2020 por la pandemia. Es por esto, que Córdoba se prepara para un procedimiento que involucrará entre 70 mil y 80 mil colaboradores. Se espera censar en Córdoba un aproximado de 3,7 millones de personas.

La ministra de Coordinación del Gobierno de la Provincia, Silvina Rivero, encabezó este martes la presentación del operativo que estará a cargo del Comité Censal Provincial, conformado por la totalidad de ministerios y secretarías de Estado del Poder Ejecutivo.

“El Censo es uno de los operativos más importantes que existe a nivel nacional e interregional, porque es abarcativo de todas las viviendas y personas en particular. Suministra información que tiene que ver con condiciones socio demográficas, económicas, de la población, a un nivel de desagregación local y formación que es clave para la definición, por ejemplo, de políticas públicas”, señaló la ministra de Coordinación.

Censo 2022 en Córdoba

En primera instancia, se tratará de un censo de derecho, que recabará datos de las personas según su lugar de residencia habitual, aunque no estén presentes en el relevamiento. Además, se incorpora la posibilidad de que la población pueda responder el cuestionario de manera online.

A su vez, en esta oportunidad se incluirá el Documento Nacional de Identidad (DNI) de los integrantes del hogar, y se incorpora el autorreconocimiento étnico de pueblos indígenas y afrodescendientes y la autopercepción de identidad de género.

Paso a paso

El Censo 2020 contará de dos instancias:

Un auto-empadronamiento por internet (e-CENSO) entre el 16 de marzo y el 17 de mayo de 2022.

Operativo territorial el 18 de mayo. Donde el censista pasará casa por casa para realizar el censo en las viviendas asignadas. En el caso que un hogar haya completado el formulario virtual, le entregará al censista el código asignado por el sistema.

Detalles del operativo

Sólo serán registradas las personas en donde tienen su residencia habitual: domicilio particular o institución colectiva, no en el lugar de trabajo. Y está destinado para quienes residen en Argentina, no turistas internacionales ni argentinos que residen en el exterior.

El cuestionario será en papel y luego se ingresará por sistema de escaneo y reconocimiento automático.