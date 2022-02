El Juzgado de Ejecución penal de 2ª Nominación de Córdoba rechazó en las últimas horas la posibilidad de otorgarle prisión domiciliaria a Germán Kammerath. El ex Intendente de la ciudad, que se encuentra cumpliendo una condena de tres años y seis meses por haber efectuado negociaciones incompatibles con la función pública, será trasladado a Monte Cristo.

“Actualmente, no existen argumentos, de acuerdo a la valoración médica realizada, que tornen viable la concesión de la prisión domiciliaria que se peticiona”, señaló la resolución firmada por el juez Cristobal Laje Ros. El letrado tomó esa decisión al considerar que el estado de salud de Kammerath “no permite decir que carece de atención médica adecuada”.

En este sentido, señaló que no hay pruebas de que el ex funcionario público reciba un “trato inhumano” en la cárcel. No obstante, Laje Ros resolvió que el servicio médico del Servicio Penitenciario de Córdoba le continúe brindando atención y autorizó traslados ocasionales a hospitales cuando la salud de Kammerath así lo amerite.

En tanto, el Juzgado sí dio lugar al pedido de la defensa de que el ex jefe municipal sea trasladado a un establecimiento de autodisciplina, en cercanías de la localidad de Monte Cristo. Se trata de “un penal abierto con alojamiento de internos masculinos en periodo de prueba”, señala el portal provincial.