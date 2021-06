Tras conocerse el sobreseimiento del comisario Gonzalo Cumplido de la causa Blas Correas, la madre del joven asesinado por la Policía de Córdoba denunció que hay un “sistema corrupto”. En diálogo con Mitre Córdoba, Soledad Laciar mostró su descontento por el accionar de la Justicia hasta el momento.

“Lo imputan, lo pasan a declarar, lo sobreseyeron rápido”, indicó la mujer. Y agregó: “Necesito respuestas de verdad, que no me quieran hacer creer el buzón que hubo un loco con un arma porque no es así”.

“Acá no se trató de una persona con un arma y me lo confirmó Cumplido”, reveló Laciar. “Él no me habló de nombres pero me habló de las órdenes que él recibió de arriba, de lo mal que está la policía. Habló cosas tremendas sobre lo que pasa en Córdoba”, aseveró.

No obstante, la madre de Blas, quien falleció el pasado 6 de agosto a la madrugada luego de recibir un disparo de la Policía, aseguró que no perdió la fe en el obrar judicial. “Sigo confiando en la justicia y en la palabra de Cumplido que dijo que iba a aportar cosas para que se esclarezca el crimen de mi hijo”, sentenció.

Cabe recordar que el comisario Cumplido era el subdirector de Seguridad Capital cuando ocurrió el hecho. El fiscal Anticorrupción N° 2 Franco Mondino decidió suspender el procedimiento tras resolver que el funcionario policial no debía a concurrir al lugar de los hechos, tal como se suponía.

Para Laciar, hay responsables “de más arriba”

En la misma comunicación, Laciar aseveró que “lo de Blas no fue un caso aislado” e hizo hincapié en que “en una hora armaron un operativo para ensuciarlo y eso no lo arman tres o cuatro personas”.

“Si Cumplido no es el responsable bienvenido sea, pero sí creo que en la policía esas eran formas de actuar que se han utilizado no solamente con mi hijo”, consideró.

Finalmente, la madre de Blas denunció: “Me parece que hay responsables de más arriba por acción u omisión”. “Con Mosquera nunca pude hablar pero si él sabía no debiera estar donde está y si no lo sabía tampoco”, sentenció.