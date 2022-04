Los que tomaron la palabra en conferencia de prensa tras la victoria de Talleres sobre Sporting Cristal fueron Pedro Caixinha y Matías Esquivel. Y por ellos pasaron las claves del triunfo. Porque el técnico portugués acertó con las modificaciones en el segundo tiempo, poniendo a rapiditos como Esquivel, y el Chino anotó el gol del 1 a 0 para arrimarse a la clasificación en Copa Libertadores.

“Estamos muy contentos por el equipo. Pero fue nada más sumar tres puntos. Todavía hay un largo recorrido para llegar donde queremos. Ganamos a un equipo muy difícil. Estamos muy contentos de haber dado un paso más hacia el objetivo”, certificó Caixinha.

Y cuando le preguntaron sobre la diferencia entre este Talleres ganador y el que marcha penúltimo en la Copa de la Liga Profesional, reflexionó: “La diferencia con el torneo local es la concentración táctica. Vamos a preparar el partido del sábado (contra Atlético Tucumán, el último) de la mejor manera, también viendo el desgaste que venimos haciendo”.

Y añadió: “Tenemos que dar otra cara en la competencia local. Nos quedan dos partidos y tenemos que afrontarlos de la mejor manera, y eso es saliendo a ganarlos”.

Chino gol

Matías Esquivel entró y fue el revulsivo que necesitaba Talleres, al igual que Matías Godoy, en su mejor partido desde que llegó como refuerzo. “A veces te toca entrar y no te sale una, hoy pude entrar, pasó la pelota por mí, el equipo estaba bien y se me dio a mí, pero el equipo creó situaciones desde el primer minuto”, remarcó el ex Lanús.

Antes había tenido una ocasión inmejorable, tras desborde de Godoy, y la tiró por sobre el travesaño. “En la primera que tuve, me quería enterrar vivo. Por suerte en la segunda oportunidad la pude meter. Siempre le pido a Rodri (Villagra) y Nacho (Méndez) que me la den a mí”, aseguró.