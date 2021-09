Cae vuelve a Córdoba después de casi dos años con su show “Viva Todo”. El romántico rockero argentino se presentará el próximo 19 de septiembre en Espacio Quality, con un espectáculo que abarca mucho más que música.

//Mirá también: Mau y Ricky en Córdoba: hablaron la cordobesa que subió al escenario y la joven que se tatuó el logo de la banda

“El show propone salirse de los caminos normales de un recital, ya que está planteado como un late night show donde yo soy el anfitrión y van sucediendo cosas con una banda en vivo. Está basado en esas canciones que nos unen, no sólo de mi autoría, sino que están en el inconsciente popular”, cuenta Cae a Vía Córdoba.

Previo a su presentación, el artista adelantó detalles y artistas invitados para su concierto en la provincia.

El rocklover se presentará el próximo 19 de septiembre en Espacio Quality. Prensa Quality

_¿Con qué nos vamos a encontrar el 19?

Con un show que tiene humor, contacto con el público e invitados especiales como Magui Olave. Además va a pasar algo muy lindo con dos personas que van a estar en el show, que a partir de ese momento van a unir sus corazones. Será un espectáculo para reencontrarnos con la gente, y reencontrarme con la profesión.

_¿Cómo surge la invitación a Magui Olave?

Magui grabó en su último disco una versión de Te Recuerdo, en la redes me etiquetaron, lo escuché y me encantó ella y la versión. Me parece una gran cantante. Después, me invitó a su concierto en calle Corrientes y cantamos una canción en el escenario, que quedó grabada y fue un corte difusión.

Entonces me pareció que cuando yo volviese a Córdoba, era lindo tenerla de invitada. Pero no vamos a cantar Te Recuerdo; nos vamos a encontrar cantando una canción del Potro Rodrigo. También estamos grabando un single nuevo que se llama Causa Perdida, un tema súper amoroso pero que también te invita a bailar.

//Mirá también: Magui Olave ganó en mejor álbum de artista de cuarteto en los Premios Gardel

“Soy un artista que siempre está en búsqueda”

Cae asegura estar satisfecho con su presente musical y con el trabajo en familia, ya que, sus hijos son parte de su equipo artístico. Además, se caracteriza como un artista que “siempre está en búsqueda”. “Desde el bravo de los ‘90 en adelante, siempre estoy en busca de tener mi sello en las cosas que hago”, cuenta.

Y agrega: “Cuando venís a un show y escuchas un tema de Rodrigo sabes que es Cae cantando, y yo los hago míos, por eso me tomo ese lujo. Creo que mi factor de interprete ha evolucionado un poco más y la gente me permitió entrar más en sus casas. Los realitys te hace hacer un tipo más querible”; haciendo referencia a su paso por Master Chef y Bailando por un Sueño.

El rocklover aprovechó para adelantar que se vienen nuevas canciones, que proponen acercarse a ritmos muy diferentes. “Estamos grabando con Cucho de los Auténticos Decadentes, con Ale Sergi, Magui Olave”, confirmó Cae.

//Mirá también: Planeador V festeja sus 15 años: “Nos enorgullece ser una de las mejores bandas tributo a Cerati”

Quienes quieran acceder al show de Cae podrán sacar su entrada en este link, con tickets que parten desde los 1200 pesos.