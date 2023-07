Buscan en Córdoba a una mujer de 40 años desaparecida hace unos días

El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Córdoba emitió este martes una alerta de búsqueda de una mujer desaparecida hace unos días. Según informaron en el comunicado, se trata de Victoria Daniela Ramos.

La Fiscalía de Instrucción del Distrito III Turno Feria pidió colaboración para dar con el paradero de la mujer de 40 años, quien fue visto por última vez el pasado 6 de julio. Padece de esquizofrenia diagnosticada hace un poco mas de un año y reside en barrio Villa Azalais.

Victoria Daniela Ramos (40), la mujer buscada en Córdoba (MPF).

En relación a sus características físicas, detallaron que mide 1.70, es delgada , cabello negro lacio, un poco largo pasando el hombro, de tes trigueña, no tiene lunar, ni pircing, ni aritos, tiene un ojo desviado y son de color marrón oscuro, no tiene tatuajes, y no tiene otra discapacidad física.

Al momento de su desaparición, vestía una campera gris clara, un pantalón oscuro, y zapatillas negras.

CÓMO AYUDAR PARA ENCONTRAR A LA MUJER DE 40 AÑOS DESAPARECIDA EN CÓRDOBA

Toda información puede ser aportada en la Unidad Judicial 13, Santiso y Moscoso 1250 de Barrio Residencial América de la ciudad de Córdoba, al teléfono 4336030, o en cualquier sede judicial o policial.