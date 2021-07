Eduardo Saad (77) desapareció el pasado miércoles 30 de junio, y desde ese día no hay noticias de su paradero. Su camioneta estacionada frente a la casa de su ex esposa, en barrio Escobar, pero no hay rastros de dónde puede estar el hombre que vive en barrio San Martín.

Javier, hijo de Eduardo, contó a La Voz que el miércoles al mediodía su mamá regresó a su vivienda y advirtió que la camioneta de Eduardo estaba estacionada en la puerta de su casa, pero él no se encontraba en el interior.

Al momento de su desaparición vestía zapatillas azules, pantalón de jogging negro con tiras blancas, pulóver oscuro con chaleco verde arriba y campera negra.

“Como a las 16 mi mamá me llamó para decirme que la camioneta seguía ahí. Lo llamamos muchas veces, pero no atendía el teléfono”, relató Javier, y aclaró que “es común” que su padre no atienda el teléfono.

Al día siguiente, al advertir que la camioneta seguía estacionada en el mismo lugar, fueron hasta el departamento de calle Martín García, y constataron que Eduardo no estaba allí y que el teléfono había quedado enchufado. “No había señales de que hubiera vuelto, los vecinos no lo vieron, así que fuimos a denunciar su desaparición en la Unidad Judicial 15”, precisó.

Eduardo es de contextura algo robusta, mide alrededor de 1,70 metro y tez trigueña.

“Yo estuve con él el lunes y estaba normal, como siempre, nunca tuvo un episodio de perderse ni nada parecido”, describió el hijo.

Contacto. Por cualquier información, comunicarse con la familia 3515182340 (Inés) 3513023410 (Javier), o a la unidad judicial más cercana.