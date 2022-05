En la mañana del martes se registró un brutal accidente en Córdoba que involucró a un taxi y una moto. El hecho se registró en barrio San Vicente, en el puente Sargento Cabral, cuando el vehículo menor fue embestido por el auto. Tras el hecho, habló Braian Pérez, quien conducía la motocicleta.

El joven de 25 años era el conductor de la moto Mondial 110 e iba junto a su primo de 18, hacia el trabajo. Cuando cruzaban la Costanera Sur fueron impactados de costado por un taxi. El auto embistió contra la baranda de contención y parte del coche terminó en el aire.

Un taxi y una moto chocaron esta madrugada en el puente Sargento Cabral de barrio San Vicente. (Nicolás Bravo / La Voz) Foto: Bravo Nicolas

Las imágenes eran increíbles, pero afortunadamente todos sobrevivieron. Braian fue diagnosticado con politraumatismos y sufrió un corte en sus glúteos por el que recibió ocho puntos. Ya con el alta y desde su casa, habló con Telenoche y confirmó que ambos tenían “puesto el casco”.

“Nos chocó el taxi de costado y nos despide. Siento que vuelo por el aire, sentí un impacto muy fuerte. Caí debajo del puente y ahí no me pude mover más”, contó el joven. Y agregó: “Estuve tirado y pregunté por mi primo, pero no me querían decir que estaba mal”.

Un joven de 18 años muy grave

En tanto, su primo y acompañante, Juan Tobares fue derivado al Hospital de Urgencias con severas lesiones. Su padre, Miguel Tobares, habló con el mismo medio y precisó: “Tiene un fuerte golpe en la cabeza, se le escapó el casco. Está en terapia intensiva, en observación, todavía dormido”.