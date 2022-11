Bruno Lábaque y su nueva función en Atenas

En una semana fuerte en novedades, Atenas comunicó de manera oficial que Bruno Lábaque se incorpora al cuerpo técnico de Sebastián Gonzalez, flamante entrenador del Verde, reemplazo de Claudio Rigoni y con la misión de enderezar el rumbo en Liga Nacional.

Bruno había decidido alejarse de la institución y tomarse un tiempo junto a su familia. Pero ante el despido de los hermanos Arrigoni por el mal comienzo en la temporada, tomó al plantel en forma provisoria y ahora será colaborador de González.

Bruno Lábaque, siempre listo para dar una mano en Atenas. Foto: Twitter @Atenas_oficia

“No lo tenía en mis planes, sólo había vuelto para dar una mano hasta que llegue un entrenador. Me sorprendió y me da una satisfacción muy grande que un técnico del nivel de Sebastián me invite a ser parte de su grupo de trabajo”, aseguró el exbase del Griego.

“Me tocó vivir momentos complicados y con estos cambios en el equipo se avizora otro futuro y me gustaría estar y por eso vuelvo. Estoy para aportar y aprender”. El cuerpo técnico queda integrado entonces con González, Bruno, Elian Villafañe y Nicolás Arduh.

BRUNO, EL NEXO CON LA DIRIGENCIA

“Bruno va a colaborar conmigo en el andar individual de los jugadores y su seguimiento, también será un nexo de lo deportivo con la dirigencia”, explicó González, quien tiene por delante la difícil tarea de repuntar, con un equipo que ganó un solo partido en 10 presentaciones.

Omar Cantón, capitán de Atenas, también habló sobre la incorporación del hijo del presidente: “Bruno siempre estuvo en momentos difíciles, nos cambió la energía y nos dio una mano muy grande, ya conoce este grupo y a los que están por llegar y eso es muy bueno. El es un líder y esperemos que ahora se vengan las buenas para que le toque estar en un momento feliz”.