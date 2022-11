La racha negativa de Atenas lo dejó sin entrenador: fin de ciclo para Claudio Arrigoni

Atenas perdió con Ferro 85 a 68 este viernes, volvió a mostrar un pobre nivel y profundizó su crisis deportiva, porque acumula siete derrotas en ocho presentaciones en Liga Nacional, y todavía no obtuvo triunfos en condición de local. Ante esto, la decisión del club de barrio General Bustos fue despedir al técnico Claudio Arrigoni.

Felipe Lábaque, presidente de Atenas, despidió no sólo a la Pepa Arrigoni, quien venía como entrenador desde la temporada pasada, sino también a su asistente, Marcelo Arrigoni. Con la ventana Fiba por delante, el Griego volverá a jugar recién el 22 de noviembre con Obras, también en el Cerutti. Y eso da margen para la búsqueda de un nuevo cuerpo técnico. Mientras tanto dirigirá la dupla Nicolás Arduh-Bruno Lábaque.

Con una sola victoria y siete derrotas, Atenas marcha en las últimas posiciones de la tabla, sólo por encima de Comunicaciones de Corrientes que no logró ninguna victoria hasta el momento. Una mala racha que golpea al Griego, sobre todo porque comenzó ilusionado la temporada para recuperar protagonismo.

LA DERROTA ANTE FERRO

Atenas no sólo perdió ante Ferro, sino que volvió a defeccionar a todo nivel, después de la mejoría evidenciada ante Gimnasia de Comodoro. El conjunto cordobés no solo sufrió por la ausencia de tres de sus fichas extranjeras (todavía no se suman Guillermo Díaz, Fabián Jaimes y Deion McClenton), sino también con una línea de juego colectivo que no funcionó ante los de Caballito.