“Boca es como Gran Hermano”, la inesperada comparación de un jugador formado en Instituto

Un jugador formado en Instituto, que dio el salto y jugó en diferentes clubes de todo el mundo, llamó la atención en las últimas horas por una inesperada comparación que hizo con uno de los cinco grandes del fútbol argentino. “Boca es como Gran Hermano”, dijo.

“BOCA ES COMO GRAN HERMANO”: DIJO UN EXJUGADOR DE INSTITUTO

Se trata de Ramón “Wanchope” Ábila, quien llegó al club Xeneize en agosto de 2017 desde el Cruzeiro de Brasil. En diálogo con Clank, contó cómo vivió su paso que concluyó en febrero de 2022 cuando se fue a Colón de Santa Fe.

"Wanchope" Ábila vistiendo la camiseta de Boca. (TÉLAM)

“Yo no sufría el Mundo Boca, lo disfrutaba”, aseveró Wanchope sobre su estadía en el club que fue dirigido por los hermanos Barros Schelotto. “Me encontré con un mundo que no imaginaba, muy similar a Cruzeiro, pero 24 horas. Es Gran Hermano, no podés ni ir al chino. Me encantó, lo disfruté hasta en la derrota”, expresó.

Sin embargo, Ábila reconoció que no todos los jugadores lo asimilaron como él: “Vi compañeros abrumados que digan ‘me quiero ir de Boca’. Lo sufrían por sus familias y las críticas”. Con respecto a su vida privada durante su estancia en el Xeneize, contó que nunca se privó de nada, aunque siempre fue respetuoso con el sentimiento de los fanáticos.

“Uno trata de no hacer cosas porque tenés esa amargura que no vas a ir a bailar y el hincha queda dolido igual que nosotros. Hay que ser y parecer, pero disfrutando”, cerró.