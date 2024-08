Belgrano visita a Atlético Paranaense por los octavos de final de Copa Sudamericana: hora, TV y probables formaciones

Este jueves, a las 19, Belgrano arrancará los octavos de final de la Copa Sudamericana visitando a Atlético Paranaense en Curitiba. El partido contará con el arbitraje de Gery Vargas, de Bolivia y será televisado por DirecTV Sports.

La revancha será el próximo jueves, en el mismo horario, en partido a jugarse en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Cómo llega Belgrano al duelo ante el Atlético Paranaense

En Copa Sudamericana, el equipo de barrio Alberdi ganó su grupo dejando como segundo al Inter de Porto Alegre. Por eso, ante los brasileños, el partido de ida lo juega de visitante y, el de vuelta, será en Córdoba aunque se jugará en el Kempes y no en el Gigante como pretendía el club.

Belgrano recibió a Unión en el Gigante de Alberdi, por la fecha 10 de la Liga Profesional. (Facundo Luque / La Voz) Foto: Facundo Luque

En el torneo local, el Pirata llega de dos empates consecutivos: sin goles ante Sarmiento en Junín y el agónico 1 a 1, de local ante Unión con la polémica del gol de Matías Suárez sobre la hora.

Belgrano empató 1-1 con Unión en el Gigante de Alberdi por la Liga Profesional. (Facundo Luque / La Voz)

Para este juego de visitante en Curitiba, el entrenador Juan Cruz Real recupera a Bryan Reyna. El peruano se perdió los últimos dos juegos por una lesión doméstica en las uñas del pie derecho. Es casi un hecho que será de la partida ante el Atlético Paranaense. No viajaron Agustín Baldi y Jeremías Lucco, ambos convocados para la reserva.

Cómo llega Atlético Paranaense para el cruce con Belgrano

El equipo brasileño llega de empatar en dos tantos contra el Inter, en Porto Alegre en el Brasileirao. Fue segundo en su grupo y, en 16avos superó a Cerro Porteño. Bruno Zapelli, ex jugador del Pirata, no será de la partida ya que fue expulsado en el último juego ante el Sportivo Ameliano de Paraguay. Sí estará en la revancha del próximo jueves.

El ex-Belgrano Bruno Zapelli asoma para ser titular en la visita del Paranaense ante Cerro Porteño en la ida de los 16avos de final de la Copa Sudamericana. (José Tramontin / athletico.com.br) Foto: José Tramontin/athletico.com.br

Los jugadores más relevantes de los dirigidos por el uruguayo Martín Varini son el ex Talleres y Estudiantes Leonardo Godoy; el ex Unión Lucas Esquivel, el veterano Fernandinho, ex Manchester City; Lucas Di Yorio y Agustín Canobbio.

Probables formaciones de Atlético Paranaense y Belgrano

Athletico Paranaense: Léo Linck; Erick, Kaique Rocha, Thiago Heleno, Esquivel; Fernandinho, Christian, João Cruz; Tomás Cuello, Agustín Canobbio y Gonzalo Mastriani. DT: Martín Varini

Belgrano: Ignacio Chicco; Matías Moreno, Mariano Troilo y Nicolás Meriano; Juan Barinaga, Santiago Longo; Facundo Quignon (o Gerónimo Heredia), Francisco González Metilli y Juan Vázquez o Bryan Reyna; Franco Jara y Nicolás Fernández. DT: Juan Cruz Real

Hora: 19

Estadio: Arena da Baixada de la ciudad de Curitiba

Árbitro: Gery Vargas

TV: DSports