Belgrano, Talleres e Instituto en Liga Profesional, episodio 23, el Matador todavía se tiene fe

Talleres mantiene la ilusión de discutirle el título a un River que le lleva nueve puntos cuando quedan 12 por disputar en la Liga Profesional. De cualquier modo, su campaña de escolta lo pone en situación de privilegio para ingresar a la Copa Libertadores 2024. Y le sacó 10 puntos a Belgrano y 18 a Instituto en el mano a mano entre cordobeses.

En Junín. Diego Valoyes abrió el marcador a los 5 minutos para el abrazo de todo Talleres. Con este 1-0, la “T” sigue en carrera a la caza de River. (Prensa Talleres) Foto: Prensa Talleres

River no se asegura el campeonato ni siquiera ganando en su visita de este sábado a las 20.30 a San Lorenzo, tercero y que da Batalla por el récord sin goles de su arquero como local. La T recibe a Unión con toda la fe el lunes, aunque según los resultados ese día puede haber campeón. Será así si el Millo gana y el Albiazul no.

TALLERES Y OTRO ZARPAZO PARA SEGUIR AL ACECHO

La Pantera Diego Valoyes apareció para el 1 a 0 de Talleres ante Sarmiento de Junín. Cuarto gol en este torneo, todos de visitante. Rápido y furioso como el equipo de Javier Gandolfi, que en los últimos cinco partidos anotó goles antes de los 18 minutos.

Talleres sigue arriba, entre los cinco equipos que más sumaron en Primera desde su regreso a la máxima categoría, con 334 puntos contra los 420 de River y los 416 de Boca (estadísticas Mauricio Cóccolo). Como para tenerse fe...

INSTITUTO ESTÁ MÁS “BICHO”

Como lo anticipó su técnico, Diego Dabove, ganar el clásico se traduciría en un envión anímico e Instituto lo demostró con un 0 a 0 que vale ante el encumbrado Argentinos Juniors. Ex equipo de Dabove y al que conoce bien, al punto de plantarse y traerse otro punto valioso.

Esta vez no apareció Maravilla Martínez para el gol, pero sí Manuel Roffo, haciendo maravillas para mantener el arco en cero (segunda vez como visitante en lo que va del torneo). Así la Gloria terminó con una seguidilla de seis derrotas seguidas como visitante. La última vez había sido en la Bombonera, cuando dejó a más de uno con la Boca abierta.

BELGRANO Y EL EFECTO DEL CLÁSICO CON INSTITUTO

A Belgrano se le cayó su invicto del torneo en Alberdi, donde no perdía desde hacía 11 meses. Barracas Central pegó primero y pegó dos veces, el segundo por Francisco Álvarez, a préstamo de Talleres y con festejo a lo Nahuel Bustos, con brazos cruzados. Segundo partido seguido en que Pablo Vegetti no levanta los brazos, en señal de festejo. Y si no es el Toro, ¿quién hace un gol en Belgrano?

La segunda derrota consecutiva del Celeste abarca más que dos fechas, porque de las últimas 10 perdió en seis, jugó mal los últimos dos partidos y parece haber sentido por demás el golpe que le aplicó Instituto. Un barco Pirata que hace agua, pero que justo contra Colón, buscará salir a flote.