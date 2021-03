En su tercer triunfo al hilo para mantenerse en la punta de la Zona A de la Primera Nacional y con puntaje ideal, Belgrano derrotó 1 a 0 a Estudiantes de Caseros, que sólo cosechó un punto y se quedó con dos menos por la expulsión de Tobías Ostchega, ex lateral izquierdo del Pirata en el primer tiempo, y de Tomás Bolzicco en la segunda mitad. Gol de Adrián Balboa, en la primera que tocó, a los 16 del segundo tiempo.

A Belgrano se le simplicó la cuestión por la doble amarilla para Ostchega, formado en Villa Esquiú, que le quitó protagonismo a Estudiantes y sus ambiciones en el arranque del primer tiempo. Pero al equipo de Orfila la faltaba precisión en los últimos metros para hacer valer la superioridad numérica y romper el cero.

En la segunda parte, con el ingreso de Bruno Zapelli el Celeste se le fue encima a Centurión, el arquero visitante que le sacó del ángulo al juvenil enganche. Y minutos después el árbitro se “comió” un penalazo por mano de Evangelista en el área del Matador.

En cambio Arasa no dudó en expulsar a Bolzicco por la brutal falta contra Tecilla, una plancha en la cintura del zaguero Celeste. Y acto seguido, el Pirata metió el golpe de nocaut, otra vez por Adrián Rocky Balboa, quien entró a los 15 y en la primera que tocó, la mandó a la red a los 16 tras un taco de Zapelli.

En los minutos siguientes el Celeste pudo hacer mucho más amplio el marcador, porque lo tuvieron el propio Rocky, y Centurión le ahogó el grito a Zapelli y a un Vegetti que sigue errático. Y le dio vida a un esforzado oponente que hasta el final puso en suspenso la victoria de Belgrano.

Sin deslumbrar, el Pirata embolsó los seis puntos en juego y Alejandro Orfila respaldará la formación base, también porque tiene algunos titulares afuera por lesión, caso Mariano Miño y Tomás Asprea. La única variante sería la de Ulises Sánchez por Facundo Heredia en el extremo izquierdo.

El picante Juan Pablo Ruiz Gómez volverá a acompañar a Pablo Vegetti ante su ex equipo, un Estudiantes que cayó en su debut frente a Almirante Brown y en la fecha pasada empató como local ante San Martín de Tucumán.

El flamante refuerzo, Emiliano Romero, no fue incluido en la lista de concentrados, y tampoco el también volante uruguayo Adolfo Lima. Si lo hace por primera vez el hábil juvenil Ignacio Tapia.

Formaciones.

Belgrano: Nahuel Losada; Juan Barinaga, Diego Novaretti, Nahuel Tecilla y Axel Ochoa; Valentín Barbero, Santiago Longo y Tomasetti; Juan Pablo Ruíz Gómez, Pablo Vegetti y Ulises Sánchez. DT: Alejandro Orfila.

Estudiantes (C): Ezequiel Centurión; Matías Pérez Acuña, Juan Cruz Randazzo, Fernando Evangelista y Tobías Ostchega; Nicolás Del Priore, Rodrigo Melo, Sebastián González y Enzo Coacci; Tomás Bolzicco y Maximiliano Tunessi. DT Mauricio Giganti.

Gol: ST 16m Adrián Balboa (B).

Cambios: PT 35m Pedro Ramírez por Del Priore (E). ST al inicio Bruno Zapelli por Barbero (B), 15m Adrián Balboa por Tomasetti y Agustín Colazo por Sánchez (B), 18m Fernando Joao por Coacci y Franco Lonardi por Gonzalez (E), 36m Wilfredo Olivera por Novaretti (B), 40m Ezequiel González por Ruiz Gómez (B).

Amonestado: Barbero. González (B); Ostchega (E)

Expulsados: PT 32m Ostchega (E). ST 14m Bolzicco (E).

Árbitro: Nazareno Arasa.

Estadio: Belgrano.

TV: DirecTV