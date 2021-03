Cuando parecía que se le aclaraba el panorama a Alexander Medina del medio campo hacia arriba por el casi seguro regreso a la titularidad de Joel Soñora, una sobrecarga muscular le impidió a Carlos Auzqui entrenar y está en duda para el compromiso de Talleres de este domingo a las 14 con Godoy Cruz en el Kempes.

La idea del Cacique era ubicar a Soñora entre los once y adelantar a Auzqui, autor del primer gol en el triunfo sobre Boca, en lugar de Mateo Retegui. Pero si el ex Lanús y River no llega en condiciones, Retegui continuará como referente de área.

Sobre todo pensando en la seguidilla de Talleres, que el sábado 3 de abril volverá a ser local, ante Independiente, y entre semana enfrentará a Vélez por el pase a octavos de Copa Argentina.

En el arco reaparecerá Marcos Díaz por la rotación de arqueros, vuelve tras la suspensión el colombiano Rafael Pérez y en lugar del lesionado Enzo Díaz (desgarro), será titular Angelo Martino, el defensor que llegó del Atlético Rafaela.