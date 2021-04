El arbitraje en el fútbol de Córdoba tendrá un hecho histórico. Porque la riocuartense Belem Bevilacqua es la primera árbitra de la provincia que firma contrato con AFA para empezar a dirigir torneos profesionales.

//Mirá también: El fútbol femenino de Belgrano también vuelve a Alberdi

El domingo 18 de abril, sin ir más lejos, ya está designada para ser la cuarta árbitra del partido entre Juventud Unida Universitaria de San Luis y Ciudad Bolívar por la segunda fecha del Torneo Federal A. El juego tendrá a César Ceballo, de Córdoba, como árbitro principal, y a Matías González, de San Francisco y a Marcos David Guzmán, de Pascanas, como asistentes.

En una entrevista al sitio Al Toque, Belem se refirió a sus nuevos desafíos: “Mi carrera continúa pudiendo dirigir Federal A en los momentos que sea designada, ojalá más adelante también la Primera Nacional o categorías superiores. Este ingreso me da posibilidad de poder acceder a todos esos torneos de Liga de AFA. En relación a los entrenamientos, puedo seguir en Río Cuarto, yo venía entrenando con mis compañeros de arbitraje tres veces por semana, en lo que es la parte aeróbica, y complemento con gimnasio dos veces más por semana. No es necesario que vaya a Buenos Aires, solamente cuando me citen para rendir o para algún trabajo de campo o capacitación”.

En 2018 dirigió el clásico de Río Cuarto entre Estudiantes y Atenas y continuó arbitrando partidos de esa Liga y algunos del Regional Amateur. Aprobó el examen en Buenos Aires en 2019 para ingresar al staff estable de árbitros de AFA pero, por la pandemia, su sueño debió postergarse hasta este año.

//Mirá también: Camila Zárate juega en Instituto, sueña con la Selección y con ser profesional

Sus sueños son muchos pero ella prefiere ir de a poco. Y sobre la realidad del arbitraje para las mujeres cerró con una reflexión: “Pensar en cómo llegar a ser árbitra de Primera siendo que acá en Río Cuarto parecía algo inalcanzable porque no había habido ninguna mujer. Pero pasa eso, estamos en un momento que las mujeres estamos rompiendo barreras y estamos dando pasos y abriendo caminos nuevos, a lugares que no se ha llegado”.