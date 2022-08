Banderazo en Instituto en la previa del clásico cordobés

Este viernes se disputa el gran clásico entre Belgrano e Instituto, y los hinchas de la Gloria pusieron en clima a sus jugadores al momento de concentrar en el hotel Neper en la noche del jueves, en la zona norte de la ciudad de Córdoba.

Un grupo de fanáticos espero al plantel y le dio una calurosa bienvenida, templando los ánimos para lo que será el cruce en Alberdi a las 21.10, sólo con público del Pirata y en un partido clave por los puestos de vanguardia en la Primera Nacional, ya que Belgrano es puntero e Instituto su escolta.

El plantel de Instituto recibió el aliento de sus hinchas, de cara al choque con Belgrano. Foto: Twitter @InstitutoAC

Los zagueros Fernando Alarcón, Matías Ferreira y Ezequiel Parnisari son parte de la delegación, como así también el delantero Patricio Cucchi. En el caso de Parnisari y Cucchi no estuvieron ante Riestra y podrían ser tenidos en cuenta, en un once titular que todavía no fue confirmado.

La probable de la Gloria va con Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Agustín Gómez o Alarcón, Matías Ferreira o Parnisari y Sebastián Corda; Gabriel Graciani, Roberto Bochi, Leonardo Monje y Franco Watson; Gregorio Rodríguez y Nicolás Mazzola.