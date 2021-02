El sábado arrancó con una noticia que impactó el fútbol argentina: la muerte de Santiago “El Morro” García. La decisión del exjugador de Godoy Cruz de quitarse la vida abrió el debate sobre la importancia del acompañamiento psicológico a deportistas. Sobre esto habló el flamante presidente de Belgrano, “El Luifa” Artime en la conferencia de prensa que brindó para presentar al DT Alejandro Orfila.

“Amanecimos con la triste noticia del suicidio del Morro García. Uno no ha jugado con él, pero si lo ha disfrutado como jugador. Una triste noticia”, arrancó opinando el presidente.

Pero lo más importante vendría momentos después cuando el propio “Luifa” aseguró que Belgrano sumaría a un especialista para tratar estos temas no solo en el plantel profesional sino también en inferiores.

“En el Directorio Deportivo vamos a ir sumando en la semana gente que esté capacitada para tratar estas situaciones. Además de jugadores de fútbol también somos seres humanos”, alertó el presidente.

Y agregó: “Decisiones así uno puede alertarlas antes si tiene la ayuda necesaria y esa ayuda no se la busca ni se le acerca y no nos damos cuenta si no tenemos a alguien que esté especializado. En el Directorio Deportivo vamos a tener gente encargada de la psicología sobre todo psicología deportiva, no solo para el plantel profesional sino para juveniles y poder detectar algún caso así”.

Las razones por las que fue votado

Por otra parte, el exgoleador “Pirata” también brindó un análisis de por qué los socios lo votaron y le dieron la victoria frente a un candidato con una gran historia en el club como Armando Pérez. “La gente nos eligió porque sabe que hay un proyecto y un equipo atrás mío que venimos trabajando desde hace casi dos años en esto y creo que ha depositado la esperanza en eso. Y después creo que es por una parte sentimental: uno ha sido jugador y sabe lo que el hincha y socio exige. Es una gran responsabilidad, pero lo que hemos asumido desde Belgrano Primero es que se sale adelante con trabajo, sacrificio y honestidad”.

En base a estas tres últimas características es que el Luifa también justificó la elección de Alejandro Orfila como su DT. “Orfila es trabajo, responsabilidad y alguien que quiere dar un salto de calidad y triunfar con la camiseta de Belgrano siendo técnico. Queremos gente que venga y deje su sello y deje a Belgrano como institución en el lugar del que nunca debería haber bajado”, explicó.

Por último se refirió a las palabras de Armando Pérez, quien declaró que no esperaba un llamado de Artime. “Yo agradecí lo que hizo Armando Pérez. Junto con Belgrano Primero pensamos en Belgrano, construimos, no tenemos personalismos. Creo que sigue demostrando que es personalista, que no le gusta perder. La verdad que pienso en Belgrano y pusimos a Belgrano primero. Lo que hagan los demás no me interesa”, cerró.