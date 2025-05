El Luifa Artime: “Leer más” al hincha de Belgrano y qué pasará con el “Chino” Rojas

“Fue mi primer semestre desde que soy presidente de Belgrano”, asumió Luis Fabián Artime. Y reconoció además como error la contratación de Walter Erviti, por “no leer lo que pensaba el hincha”.

En una charla a fondo con peridistas en Villa Esquiú, el presidente Celeste aceptó sus responsabilidades en un hasta aquí mal 2025. Y en relación a lo que le piden los hinchas, también se refirió al rol del manager Ariel Rojas.

Así como la mayoría rechazó la llegada de Erviti como entrenador, también es altísimo el porcentaje de los que entienden que el “Chino” Rojas, muy cuestionado, falló en el armado del plantel.

Presentación de Walter Erviti como Director Técnico del plantel profesional del Club Atlético Belgrano. (La Voz)

“Rojas tiene contrato hasta diciembre”, replicó el “Luifa”, en relación a la continuidad del “Chino”. Y en parte lo justificó. “Buscó jugadores con el dinero con el que contábamos, que no era tanto porque hicimos el esfuerzo económico por Lucas Zelarayán”.

Remarcó además que las decisiones no fueron sólo de Rojas, y que en lo que concierne a la elección de Erviti, el plantel también se mostró de acuerdo a continuar la línea futbolística de Juan Cruz Real.

Zielinski rodeado del presidente Luis Fabián Artime y el director deportivo Ariel Rojas. (Prensa Belgrano)

“Hay un equipo para tomar la decisión. Soy el mayor responsable del club y, a veces, se ven más los errores que los aciertos”, remarcó el Luifa.

VIVIR Y HACER A LO BELGRANO

“El que se equivoca es el que hace. Yo puse el pecho, como cuando jugaba e iba para adelante. Esto no es para cagones, y yo nunca fui un cagón. No tengo libreto, no ando con libretos perfumados”, certificó un Luís Fabián Artime sanguineo.

Pablo Vegetti, el goleador actual, y Luis Fabián Artime, el histórico, a pura felicidad por Belgrano.

Y recordó el tramo final de la campaña del ascenso, en una nota en el campo de juego con el goleador del equipo. “(Pablo) Vegetti dijo que hay que vivir a los Belgrano, le faltó algo: hay que hacerlo. Es una realidad lo que dijo. Yo vivo y hago a lo Belgrano”.