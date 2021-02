En una impresionante votación, los hinchas de Belgrano finalmente eligieron a Luis Fabián Artime como nuevo presidente. El “Luifa” derrotó al histórico dirigente “Pirata”, Armando Pérez.

“Uno cree o no cree en la democracia. Si cree en la democracia esto fue un acto eleccionario, la gente votó lo que cree que es conveniente para Belgrano. Esperemos que esta lista no se olvide nunca que no hay un protagonista sino que hay una institución a la que hay que respetar”, aseguró Pérez a Cadena 3 una vez conocido el resultado.

A su vez, se despegó de la gestión de Jorge Franceschi, quien fue su vicepresidente, y consideró que su derrota se debe a un “voto castigo”. “No sé cuanto es en números. Es un voto castigo que han aprovechado para meterle eso a la gente y donde no tuve nada que ver. Es la identificación que le proporcionaron a la gente”, se quejó Pérez.

Ante la pregunta de que si creía que era por haber “apadrinado” a Franceschi en las elecciones anteriores, respondió: “No lo apadriné, dije que creía que era el mejor dirigente. Todos los que estaban antes en la agrupación están en la otra lista. La gente en este estado ha dicho que es el mejor y si es el mejor hay que aceptarlo”.

Además, Armando Pérez también habló de lo que hará de cara al futuro: “Voy a ver a mis nietos, estoy más tranquilo. Hice todo por Belgrano hasta último momento. Me voy satisfecho, tranquilo. Sé que puse todo lo que había que poner. Habrá que esperar otros tres años y seguramente será cuestión de esperar y trabajar para volver a dirigir Belgrano”, detalló.

Por último también explicó si hablará con el “Luifa” o no: “No espero un llamado. El equivocado seré yo”, concluyó.