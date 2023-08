Aquiles de MasterChef fue víctima de un robo en pleno centro de Córdoba: “Algo no está bien”

Los episodios de inseguridad no son casos aislados, y esta vez, Aquiles González Sviatschi, exparticipante de MasterChef, fue la víctima de un robo en Córdoba. El joven cocinero mostró imágenes de cómo quedó su auto y si bien aseguró que la situación está controlada, compartió una reflexión con sus seguidores.

A través de sus historias de Instagram, Aquiles compartió fotos de su auto después del robo que sufrió el miércoles por la tarde en pleno centro de la ciudad. “Me reventaron el vidrio y me robaron el auxilio. Lejos de sacarme de mis cabales, me contacté con mi seguro y está solucionándose todo”, escribió el estudiante.

Qué dijo Aquiles, exMasterChef, sobre el robo que sufrió en Córdoba

De igual modo, González Sviatschi aprovechó la situación para dejar una reflexión a sus seguidores de cara a lo que serán las próximas elecciones presidenciales.

“Estaría bueno que reflexionemos, ahora que tenemos que votar, si decidimos elegir a los de siempre (avalando este tipo de situaciones) o si decidimos pensar antes de votar”, expresó.

Aquiles de MasterChef fue víctima de un robo en Córdoba y mostró cómo quedó su auto (Captura de pantalla)

Y al final del mensaje, Aquiles añadió: “Solo sumo evidencia fotográfica de que algo NO está bien”. En la historia se puede ver como estallaron el vidrio de “la joya” del cordobés para sacar la rueda de auxilio.