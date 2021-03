En la sesión de este jueves del Concejo Deliberante se trató entre otros temas el Plan de Ordenamiento Urbano de la ciudad de Córdoba. El proyecto busca frenar la expansión de la mancha urbana de la capital provincial y promover el desarrollo de las tierras que quedaron entre nuevos barrios y las áreas más consolidadas.

Daniel Passerini, viceintendente de Córdoba y presidente del Concejo Deliberante, explicó a Cadena 3: “Es importante para comenzar a ordenar, a discutir y seguir avanzando en las decisiones que tienen que ver con que hace muchísimos años la ciudad tiene un crecimiento vegetativo muy bajo”.

“De acuerdo a los dos últimos censos, la población sólo creció 3,4%, cuando las ciudades del Gran Córdoba, como Saldán, que crecieron más del 200%, mucha gente de la capital elige ir a vivir allá porque no encuentra oportunidades”, indicó.

Precisó, además: “Vamos a densificar lugares que están despoblados, hay más de 3.800 hectáreas en condiciones de ser habitadas y no tenemos que permitir que la ciudad se desordene, que se hagan barrios donde no hay escuelas, no hay servicios de salud, ni comercios para los vecinos”.

“Se han hecho desarrollos fuera de la Circunvalación y esa gente tiene que cruzarla para mandar a sus chicos a la escuela o ir al supermercado y son errores conceptuales que no se pueden cometer más”, sostuvo.

La ordenanza se aprobó con el apoyo de la oposición.