Apoyo de Martín Llaryora para pedir examen de rinoscopía a los candidatos en Córdoba

Una nueva presentación en el Concejo Deliberante de Córdoba de un proyecto que exige el examen de rinoscopía para los candidatos que se anoten para las elecciones municipales, generó tirantes entre oficialistas y opositores. La iniciativa del concejal Diego Casado (Hacemos por Córdoba), cuenta con el aval del intendente Martín Llaryora.

Casado había presentado en 2020 un primer proyecto que establecía una modificación al Código de Ética Municipal y que fijaba la obligatoriedad para que los funcionarios se realizaran de manera obligatoria una rinoscopía , el estudio que permite la exploración de las fosas nasales y conocer la afectación del tabique para constatar si el examinado consume o no drogas.

Diego Casado. (Prensa Concejo Deliberante).

En esa primera propuesta, el edil apuntaba a establecer como “requisito de admisión, promoción y permanencia en los niveles políticos o jerárquicos de la función pública la obligatoriedad de la realización de exámenes médicos y bioquímicos para determinar la presencia de metabolitos de drogas ilegales”.

En esta segunda iniciativa, Casado presentó sólo una modificación del artículo 50° Bis, del Código Electoral Municipal (10.073). El cambio propuesto establece que será “responsabilidad de los precandidatos, precandidatas, candidatos titulares y suplentes a cualquier cargo electivo municipal a acreditar el cumplimiento estricto de la presente normativa a través de la presentación... de un certificado de exámenes complementarios de diagnóstico con resultado negativo de la presencia de metabolitos de sustancias estupefacientes, expedido por instituciones de salud pública”.

El viceintendente Daniel Passerini, el intendente Martín Llaryora, la senadora del PRO Carmen Álvarez Rivero y el ministro de Gobierno Justicia de la provincia Julián López en el acto. (Municipalidad de Córdoba)

Desde el interbloque de concejales de Juntos por el Cambio calificaron al proyecto de Casado como una “provocación de campaña”, aunque aún no adelantaron posición sobre el tema. Desde el espacio político de Rodrigo de Loredo hicieron saber que no entrarán en el “juego sucio” de cara a las elecciones, aunque podrían acompañar la propuesta del oficialismo. “Los candidatos no deberían tener nada que ocultar”, apuntó Casado.

QUÉ DEBERÍAN PRESENTAR LOS CANDIDATOS

De prosperar la iniciativa, la cual preferencia de tratamiento para dentro de dos semanas, aquellos que pretendan postularse en las elecciones municipales de 2023 –cuya fecha aún no fue anunciada por el intendente Llaryora– deberán presentar una certificación que asegure que no son consumidores de sustancias tóxicas.

“Este proyecto de ordenanza buscó principalmente brindarle a la sociedad un modelo a seguir, una línea directriz de lo que debe ser y hacerse comenzando por los funcionarios del Estado municipal y de otros estamentos provinciales y nacionales, que somos los primeros que debemos dar el ejemplo de ética, moralidad, buena conducta y probidad. Más aún cuando en la mano estatal se proyectan ordenanzas como alcoholemia y drogadicción cero para aquellos que circulan”, argumentó Casado.

Decisión. El concejal peronista Diego Casado anunció su apoyo a la candidatura de Daniel Passerini. También estuvieron los llaryoristas Ignacio García Aresca y Juan Manuel Cid.

En diálogo con La Voz, el edil aseguró que hay voluntad en el Concejo Deliberante para que el tema sea tratado en comisión con la intervención de especialistas en la materia. Fuentes del oficialismo validaron la propuesta de Casado, aunque aclararon que el texto final del proyecto resultará del debate que se lleve adelante en comisión. Podría incluir el examen para funcionarios, no sólo para candidatos.

La propuesta de Casado ya contó con el despacho por la mayoría e ingresó en la sesión especial del miércoles pasado para su tratamiento, por lo que con los votos del oficialismo el proyecto giró a comisión con preferencia de dos sesiones. Así y si no surgen inconvenientes, en menos de tres semanas el proyecto podría ingresar para su tratamiento y aprobación definitiva.

EL APOYO DE LLARYORA A LA INICIATIVA

El concejal de Hacemos por Córdoba cuenta con el respaldo del intendente Llaryora. “Hay que presentar un montón de condiciones para poder asumir un cargo, pero eso (lo de las drogas), que es clave, no se controla... Por supuesto, si la persona está enferma, que haya un tratamiento... Es para saber si un dirigente consume sustancias. En la lucha contra el narcotráfico no podemos tener a alguien que está en el consumo”, opinó el candidato a gobernador de Córdoba.

El intendente de Córdoba, Martín Llaryora, participó del programa Voz y Voto. (Nicolás Bravo / La Voz) Foto: Bravo Nicolas

Ya en 2007 y como intendente electo de San Francisco, planteó la realización de rinoscopías. En la misma línea que su antecesor en el gobierno municipal, el actual diputado nacional Ignacio García Aresca había presentado en 2017 un programa de prevención del consumo de sustancias para que el jefe comunal y los funcionarios municipales se sometieran a un estudio de rinoscopía antes de asumir en sus cargos.

Desde el interbloque de concejales de Juntos por el Cambio calificaron al proyecto de Casado como una “provocación de campaña”, aunque aún no adelantaron posición sobre el tema. Desde el espacio político de Rodrigo de Loredo hicieron saber que no entrarán en el “juego sucio” de cara a las elecciones, aunque podrían acompañar la propuesta del oficialismo.